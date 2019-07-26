Ставрополь, , 09:38 — REGNUM

Ещё два кандидата на пост губернатора Ставропольского края прошли регистрацию, решение было принято 25 июля на заседании краевой избирательной комиссии, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

Статус зарегистрированных кандидатов получили Александр Кузьмин (Справедливая Россия) и Геннадий Ефимов (ЛДПР). Также стали известны кандидаты в Совет Федерации от кандидатов в случае победы на выборах. Кузьмин представил кандидатуры Анны Морозовой, Натальи Морковской и Диониса Джанова. Ефимов представил кандидатуры Дмитрия Богословского, Александра Комякова и Дмитрия Пастырева.

Выборы губернатора Ставропольского края состоятся 8 сентября. До 24 июля избирком принимал документы на регистрацию от кандидатов — от шести выдвинутых ранее претендентов их сдали пять. Ранее регистрацию в качестве кандидата прошёл действующий губернатор Владимир Владимиров. В последний раз ставропольцы выбирали губернатора в 2014 году, тогда явка составила 47,88%.