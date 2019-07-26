Сингапур, , 09:37 — REGNUM

Лидер новой оппозиционной партии Сингапура Тан Чэн Бок заявил в пятницу, 26 июля, что он обеспокоен тем, что принятый закон о борьбе с фальшивыми новостями может «подавить свободу слова». Об этом 26 июля передает агентство Reuters.

«Меня беспокоит этот закон. Беспокоит тем, что он будет использоваться во время этих всеобщих выборов», — сказал кандидат в президенты Тан Чэн Бок на первом заседании своей новой Партии прогресса в Сингапуре.

Напомним, в мае 2019 г. в Сингапуре был принят закон, который требует от представителей онлайн-медиаплатформ исправлять или удалять контент, который правительство сочтет заведомо ложным, предусматривая наказание для злоумышленников вплоть до тюремного заключения сроком до 10 лет или штрафов до S$1 млн ($730,600).