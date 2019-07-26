Багдад, , 09:20 — REGNUM

Законодатели Иракского Курдистана призвали центральное правительство страны создать совместный комитет для поисков жертв кампании «Анфаль», об этом 25 июля сообщает Kurdistan.ru.

Призыв последовал после того, как были обнаружены новые массовые захоронения курдов, погибших от действий иракских властей в 1980-е годы.

«Спустя 31 год после преступлений, совершенных бывшим правительством Ирака были обнаружены три массовых захоронения. Данный факт является очередным доказательством преступлений режима партии БААС» , — говорится в заявлении курдских парламентариев.

Напомним, операция под кодовым названием «Анфаль» проходила в Ираке в 1987—1989 годах. В ходе ее реализации были убиты от 50 тыс. до 182 тыс. курдов. Апофеозом акции стала химическая атака в Халабадже.

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