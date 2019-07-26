Нью-Дели, 26 июля 2019, 09:14 — REGNUM
Вопросы сотрудничества в области водных ресурсов обсудили посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода и индийский министр водных ресурсов Джал Шакти. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана.
Во время переговоров стороны обсудили обмен опытом в сфере управления водными ресурсами, обеспечения населения питьевой водой, а также участия в международных мероприятиях, в том числе в рамках десятилетия действий «Вода для устойчивого развития».
Отметим, по итогам первых пяти месяцев 2019 года товарооборот между Таджикистаном и Индией составил $11 млн, что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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