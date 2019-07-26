Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM

Легендарный уральский врач, политик Семён Спектор отмечает сегодня 83-летие. Известного деятеля поздравляют сегодня все: от простых граждан до крупных политических деятелей.

Поздравления Семён Исаакович принимает с утра «на боевом посту» — в своём кабинете на втором этаже Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, который Спектор возглавлял более 30 лет.

«Утреннее дежурство» стало для среднеуральца традицией: несмотря на преклонный возраст, деятель с самого утра на службе.

Семён Исаакович является почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области. Его уважают за то, что даже будучи политиком (депутатом разных уровней и даже зампредом свердловского правительства), Спектор держался своих принципов.

В день рождения Семёну Исааковичу передали поздравления и подарки.

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