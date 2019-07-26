Оренбург, , 08:59 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил местному минфину за неделю (25 июля-1 августа) собрать точные данные от муниципальных чиновников и профильных органов власти о реализации нацпроектов. Поручение связано, с тем, что в министерство финансов и аппарат правительство поступает информация с неточностями и расхождениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Есть контрольные точки исполнения договоров в рамках национальных проектов, есть финансовые обязательства. Но в информации, которую профильные органы власти и муниципалитеты предоставляют в минфин и управление проектной деятельности аппарата губернатора, слишком много расхождений и неточностей. По каждому объекту национальных проектов должны быть четкие планы-графики, и отчётность по ним должна соответствовать действительности на 80−90%, чтобы мы видели реальную картину и могли оперативно реагировать на возникающие сложности», — сказал Паслер.

Напомним, что в 2019 году в Оренбуржье на реализацию национальных проектов будет направлено в общей сложности 16,5 млн рублей, что является беспрецедентной суммой.