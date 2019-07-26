Оренбург, 26 июля 2019, 08:59 — REGNUM
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил местному минфину за неделю (25 июля-1 августа) собрать точные данные от муниципальных чиновников и профильных органов власти о реализации нацпроектов. Поручение связано, с тем, что в министерство финансов и аппарат правительство поступает информация с неточностями и расхождениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что в 2019 году в Оренбуржье на реализацию национальных проектов будет направлено в общей сложности 16,5 млн рублей, что является беспрецедентной суммой.