Тегеран, , 08:54 — REGNUM

Иран выразил готовность содействовать реализации инвестиционных проектов на территории Таджикистана. Об этом заявил председатель торговой, промышленной, металлургической и сельскохозяфственной палаты Ирана Гулямреза Шафеи на встрече с послом Таджикистана в исламской республике Низомиддином Зохиди, сообщили 26 июля в пресс-службе МИД Таджикистана.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере промышленности, торговли и сельского хозяйства. Кроме того, была подчеркнута необходимость организации специализированных выставок промышленных и сельскохозяйственных товаров для привлечения инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода и министр энергетики Ирана Ризо Ардакониён обсудили финансирование иранской стороной второй фазы строительства таджикистанского тоннеля «Истикол».

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