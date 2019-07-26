Москва, , 08:48 — REGNUM

Действия сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время задержания российского танкера Neyma были корректными, они не грубили и не применяли силу. Об этом рассказал старший механик судна Сергей Карпов после прилета в Москву.

По его словам, во время обысков силовики разговаривали на русском языке, «украинской речи даже не слышно было».

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Он отметил, что сотрудники СБУ не ограничивали их перемещение, а позже сообщили, что претензий к ним никаких нет. В заключение механик добавил, что в море он 40 лет, однако подобная ситуация случилась с ним впервые, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля СБУ задержала в украинском порту Измаил (Одесская область) российское рыболовецкое судно Neyma, которое, как считают в Киеве, блокировало украинские военные суда во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Позже члены экипажа было освобождены.

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