Худжанд, Таджикистан, , 08:44 — REGNUM

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретились встретились на границе двух государств, где проводят встречу с местными жителями и старейшинами сельсоветов приграничных сёл обеих сторон.

Как сообщает «Азия Плюс», позже в городе Исфара (Таджикистан) пройдет встреча двух президентов, где они сначала проведут переговоры в формате один на один, а позже — с участием членов делегаций.

После главы государств отправятся в город Чолпон-Ата (курортный город на побережье озера Иссык-Куль, Киргизия).

Напомним, что после недавних инцидентов между жителями приграничных районов, силовики обеих стран усилили меры безопасности. В частности, Таджикистан стянул к региону дополнительные силы из Душанбе, на всех въездах в Исфару на время встречи двух президентов выставлены дополнительные посты.