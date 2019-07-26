Лондон, , 08:34 — REGNUM

Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.

Отмечается, что соответствующие поправки к указу 2008 года об экспорте стратегических товаров в другие страны вступит в силу 14 августа.

Так, список включает в себя в том числе подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для таких аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политологов, после назначения Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании ожидать каких-либо серьезных изменений в отношениях Лондона и Москвы невозможно.

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