Оренбург, 26 июля 2019, 08:20 — REGNUM
В Оренбуржье от трех выдвиженцев на пост губернатора в облизбирком поступили пакеты документов, после чего должно быть принято о регистрации кандидатов или о снятии с предвыборной дистанции. 25 июля листы с подписями сдал Константин Горячев «Демократическая партия России». Он стал третьим кандидатом, кто собрал подписи депутатов муниципального уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.
Стоит отметить, что этап сбора подписей завершится 29 июля. Избирательная комиссия региона будет работать также и в выходные дни (27−28 июля).
Ранее пакеты документов в облизбирком подали Сергей Яцына («Справедливая Россия») и Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости).
Добавим, что о своём участии в губернаторских выборах, которые назначены на 8 сентября 2019 года, заявили восемь партий. Выдвинуты восемь кандидатов. Однако после процедуры выдвижения начали поступать жалобы на проблему прохождения муниципального фильтра. Один из выдвиженцев даже объявил голодовку и заявил, что не будет заниматься сборов подписей.
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