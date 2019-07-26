Душанбе, , 08:24 — REGNUM

Военные медики Таджикистана примут участие в международных армейских играх «Военно-медицинская эстафета» в Узбекистане. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Таджикистана Ориф Низомиён, 26 июля сообщает агентство «ТаджикТА».

По его словам, армейские игры пройдут с 3 по 12 августа на полигоне «Фориш». В международных состязаниях примут участие военнослужащие 11 стран, в том числе семи стран СНГ.

Представитель оборонного ведомства Таджикистана добавил, что военные медики продемонстрируют навыки по оказанию первой медицинской помощи на поле боя, а также свою стрелковую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2019 года Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана планируют провести совместные военные учения. Военнослужащие двух стран отработают совместные действия в горной местности.

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