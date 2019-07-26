Вашингтон, , 08:07 — REGNUM

Посольство России в Вашингтоне выступило с резкой критикой и направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с неполучением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой, которая намеревалась принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.

Большой теннис (сс)GDJ

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«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты назвали известную российскую теннисистку Светлану Кузнецову «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» и потребовали от американской стороны «прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, на своей странице в Instagram теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что из-за проблем с получением визы она не сможет выступить на турнире Citi Open в Вашингтоне, который должен состояться с 29 июля по 4 августа. Добавим, что спортсменка является действующим победителем этого турнира.