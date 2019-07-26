Москва, , 08:09 — REGNUM

Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент, — написал Клинцевич на своей странице в Facebook. — Мы требуем незамедлительного возвращения танкера».

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По его словам, власти Украины должны принести официальные извинения, «но и в этом случае осадок, как говорится, останется».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля СБУ задержала в украинском порту Измаил (Одесская область) российское рыболовецкое судно Neyma, которое, как считают в Киеве, блокировало украинские военные суда во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Позже члены экипажа было освобождены.

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