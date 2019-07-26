Оренбург, , 08:24 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер намерен решить проблемы с аварийными нефтегазовыми скважинами на территории Бузулукского бора в регионе через нового собственника лицензии. Такой ответ прозвучал на вопрос в рамках большой пресс-конференции на областном медиафоруме 25 июля, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

"Если вы ситуацию отслеживаете, то это предприятие — Антипинский НПЗ и все объекты лицензионные — уже выкуплены. И та компания, которая выкупила, она сегодня работает, насколько я понимаю, с действующими активами. Совсем недавно читал в СМИ, что Антипинский НПЗ запустили. Поэтому если с точки зрения правовой, то там история банкротства/ не банкротства уже урегулирована. Насколько я знаю, там азербайджанская компания участвует и Сбербанк — в этой новой компании, которая владеет всем имуществом. Поэтому вспоминать компанию, которая была раньше, бессмысленно, потому что есть новый собственник всего этого имущества. С точки зрения того, в каком состоянии находятся скважины, — не был, я ответил честно, но я обязуюсь доехать, посмотреть, что является угрозой и каким образом с новым собственником этот вопрос решать и привести все в порядок. Уверен, что мы этот вопрос решим, чтобы не было угрозы старых законсервированных скважин, чтобы они не загрязнили данный бор», — сказал Паслер.

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Напомним, созданный в 2007 году национальный парк «Бузулукский бор» насчитывает территории площадью более 106 га с совокупным запасом нефти в размерах от 40 до 80 млн тонн. Непосредственно Бузулукский бор занимает площадь примерно 80 тыс. га. С 1953 года было открыто семь месторождений. Из-за крупной аварии в 1971 году на одной из нефтедобывающих скважин на уровне правительства СССР принято решение о прекращении деятельности государственных нефтяных компаний, ликвидации и консервации всех 162 нефтяных скважин в Бузулукском бору.

В 2014 году был объявлен конкурс на добычу нефти в Бузулукском бору, входящем в состав нацпарка. Победителем стало АО «Новый поток». Оно обязалось взять скважины на технический контроль и провести необходимые природоохранные мероприятия и только после этого приступить к нефтедобыче.

По данным СМИ, весной 2019 года Антипинский НПЗ (основной актив АО «Новый поток») подал иск в Арбитражный суд о собственной несостоятельности. Контрольный пакет Антипинского нефтеперерабатывающего завода взял за долги Сбербанк.

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