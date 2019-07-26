26 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 07:48 — REGNUM

В пятницу, 26 июля, читаем отрывок Евангелия от Матфея, где Иисус приводит ученикам «подобия» Царства Небесного:

Призыв Апостолов. Доменико Гирландайо (cc) wikipedia.org

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи! Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?»

Трижды в примерах «уподобления» Царства различным узнаваемым людям примерам здесь, в Синодальном переводе, переведено «еще подобно Царство Небесное» и так далее. Это неверно, потому как первый раз Иисус просто начинает «Подобно Царство Небесное сокровищу» без всякого «еще», а далее следовало бы перевести «с другой стороны, подобно Царство..». То есть образы Царства Небесного показаны ради различения его примет и способов стремления к нему. Заметим также, что в первом образе Царства употребляется «утаил», как будто оставил на поле и купил все поле, чтобы после втихаря вырыть. Но правильно понимать просто: «спрятал». Покупка поля производится ради предположения, что оно таит много еще сокровищ.

Итак, видим первый пример с неугомонным кладоискателем, второй с одержимым коллекционером и третий с неводом, который гребет все подряд, после чего происходит сортировка выловленного. Судя по всему, в этом отрывке мы имеем записанный евангелистом фрагмент того, как Иисус обучает апостолов образному мышлению. Ради того, чтобы их проповедь была эффективной. Это именно фрагмент учебы, «теоретической» части, обучение приемам риторики. На это указывает то, что Иисус, во-первых, переспрашивает апостолов, поняли ли они, во-вторых, подытоживает общую мысль, что всякий «книжник» (в данном случае ритор-проповедник) выносит из тайников своего ума, своей души самые разные примеры, и привычные слушателям, и совсем необычные, убедительность которых должна воздействовать на людей и узнаваемостью, и новизной.

Апостолы явно поняли, а не просто кивнули, лишь бы Учитель не ругался. Потому как из двенадцати апостолов, те четверо, после которых сохранились соборные послания — а это Петр, Иоанн, Иуда и Иаков — судя по их письмам, в зрелом возрасте обладали уже сильным образным мышлением, умели приводить примеры в столь сильных образах, что многие из них по сию пору понимаются крайне поверхностно, а то и вовсе не понимаются. Ну, это уже вина не апостолов, а последующих интерпретаторов, которые взамен обучения Царству образами, всегда живыми и действующими примерами, обучать стали просто и безыскусно: «Господь велел» и «Господь не велел». По сию пору так обучают.

Но вернемся к образам Царства. Сокровище зарыто в поле. Точнее, поле таит в себе сокровище. Кладоискатель не просто так на него натыкается. Нет, это не раззява какой, которому «посчастливилось». В археологии метод обнаружения исчезнувшего по поверхностному материалу, по «подъемке» применяется при разведке местности на предмет нахождения здесь, под землей, остатков древних культур. Таков наш кладоискатель, он знает, где копать. И знает, что накопать тут можно много. Поэтому подход его обстоятельный.

Коллекционер же — явно начинающий. Как ныне многие начинающие нумизматы в нашей стране сперва собирают всякую «ходячку», потом переходят на «советы», после на «ранние советы», потом на «империю». Каждый раз, повышая статус своей коллекции, они избавляются сперва от «ходячки», потом распродают наименее ценные экземпляры своей коллекции, чтобы иметь самые интересные, редкие монеты. В этих примерах Иисус обучает апостолов тому, что образы Царства должны быть привлекательными, вызывать в людях тот самый постоянный азарт стремления к его осуществлению, который присущ «кладоискателю» и «коллекционеру».

Образ с «неводом» более простой и привычный. Он является предупреждением. Люди ленивые не хотят ни «копать», ни «коллекционировать». Им вообще скучно. Интереса никакого нет, кино новое не вышло, игры надоели, вообще все надоело, заняться нечем. Они — та «мелкая рыба», сорная, которая ни на что не годна. Если ее «выловить», она быстро задохнется, ее даже назад уже не выпустить.

Христос не учил апостолов повторять как попугаи буква в букву то, что он им сейчас сказал. Он учил их самих использовать живые образы из повседневной жизни и не только, чтобы слово их было «приправлено», с солью, как выражался апостол Павел. Ибо соль есть усилитель вкуса, без «соли» же в словах все произносимое однообразно и скучно. «Господь велел», «Господь не велел», «можно» — «нельзя», «разрешается» — «не положено». Такими вот «зажигательными» проповедями нынешние проповедники поддерживают вялую религиозность своей паствы. «Клады» никто не роет, «жемчужин» никто не ищет. Ждут, когда невод пройдет.