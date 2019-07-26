Вашингтон, , 07:47 — REGNUM

Соединённым Штатам удалось за счёт принятых мер сократить имеющиеся у России возможности влиять на американские выборы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

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По его словам, Москва после выборов президента США в 2016 году также намеревалась вмешаться в промежуточные выборы в стране в 2018 году.

«Мы действовали довольно эффективно. Мы определённо провели безопасные и надежные выборы, и мы уменьшили возможности россиян влиять на выборы», — заявил Помпео.

Госсекретарь также отметил, что власти США сосредоточены на том, чтобы предотвратить вмешательство не только со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая.

«Любой стороны, которая хочет сорвать американские выборы», — уточнил Помпео.

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Спецпрокурор США запутался в показаниях против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в ходе выступления в Конгрессе США с докладом о «русском вмешательстве» в выборы 2016 года в США и возможной причастности к вмешательству действующего президента Дональда Трампа бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что вмешательство РФ во внутреннюю политику не прекратилось. Он утверждает, что Москва сделает «это снова» во время следующей предвыборной кампании.

С подобным заявлением выступил и директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй. Выступая перед законодателями в сенате Конгресса США, он заявил, что Россия якобы продолжает свое коварное вмешательство в американские выборы и делает это прямо в тот момент, когда он — глава ФБР — выступает перед американскими сенаторами.

Напомним, расследование «российского вмешательства» в выборы в США, которое почти два года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, так и закончилось ничем. Приписываемый команде Дональда Трампа «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США, так и не был доказан.