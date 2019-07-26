Хараре, , 07:46 — REGNUM

Недавно созданная комиссия по борьбе с коррупцией в Зимбабве задержала министра туризма Приски Мупфумиру, передает ВВС Africa.

Ранее она работала министром труда и курировала государственный пенсионный фонд.

Комиссия начала расследование предполагаемого злоупотребления средствами фонда в рамках обещанной кампании президента страны Эммерсона Мнангагвы против коррупции.

Расследование возглавил судья Верховного суда страны Лоис Матанда-Мойо.

Известно, что Мупфумира является женой отставного генерала армии Сибусисо Мойо, который объявил о военном перевороте 2017 года, который вынудил тогдашнего президента Роберта Мугабе уйти в отставку.

Некоторые критики выразили сомнение в том, будет ли работа комиссии эффективной. Представители Transparency International заявили, что коррупция обходится Зимбабве более чем в 1 млрд долларов США в год.