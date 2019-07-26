Киев, , 07:38 — REGNUM

Мэр Киева Виталий Клико в эфире программы «Ваша свобода» не смог выговорить словосочетание «Институт судебных экспертиз».

Кличко

Так, во время эфира Кличко, пытаясь произнести название института, вместо второго слова он несколько раз выдавил только первый слог: «Су-су-су… институт судовых… сссс… эээ». В итоге произнести слово ему помог журналист.

В свою очередь пользователи сети посоветовали мэру открыть свой YouTube-канал «Учимся говорить с Виталием Кличко».

«Ему просто нужно при себе шпаргалку носить», — написали пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Офис президента направил правительству письмо с просьбой отстранить мэра Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законодательству, главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

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