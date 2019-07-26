Киев, 26 июля 2019, 07:38 — REGNUM
Мэр Киева Виталий Клико в эфире программы «Ваша свобода» не смог выговорить словосочетание «Институт судебных экспертиз».
Так, во время эфира Кличко, пытаясь произнести название института, вместо второго слова он несколько раз выдавил только первый слог: «Су-су-су… институт судовых… сссс… эээ». В итоге произнести слово ему помог журналист.
В свою очередь пользователи сети посоветовали мэру открыть свой YouTube-канал «Учимся говорить с Виталием Кличко».
«Ему просто нужно при себе шпаргалку носить», — написали пользователи.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Офис президента направил правительству письмо с просьбой отстранить мэра Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законодательству, главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.
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