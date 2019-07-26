Сеул, , 07:39 — REGNUM

Южнокорейские моряки, находящиеся на российском сейнере «Сянхайлинь-8» и задержанные пограничниками Северной Кореи в Японском море, находятся в безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Министерства объединения страны (ведомство правительства Южной Кореи).

«К счастью, наши люди в безопасности и в данный момент находятся с российскими моряками, — сообщили представители министерства. — Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть своих граждан в ближайшее время».

Напомним, что сейнер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту был задержан КНДР 17 июля. Северокорейские власти обвиняют моряков в незаконном пресечении госграницы.

Известно, что 18 июля после того, как стало известно об инциденте, представители министерства объединения направили сообщение в КНДР через Межкорейское отделение связи, однако ответ так и не был получен.

«На данным момент власти РФ ведут переговоры с представителями КНДР, чтобы как можно скорее разрешить возникший конфликт», — сообщили представители министерства.