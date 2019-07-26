Эрбиль, Ирак, , 07:32 — REGNUM

Премьер-министр Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с руководством Демократической партии Курдистана, об этом 26 июля сообщает Kurdistan.ru.

Представители политбюро партии поздравили Барзани с успешным формированием нового правительства и выразили ему полную свою поддержку.

Глава правительства, в свою очередь, поделился итогами своей встречи с властями Ирака в Багдаде, целью которой было решение конфликтной ситуации, сложившейся после курдского референдума о независимости, прошедшего в сентябре 2017 года.

Напомним, Демократическая партия Курдистана на протяжении многих лет является лидирующей политической силой в курдской автономии.

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