Улан-Удэ, , 07:22 — REGNUM

Министр экономики Бурятии Александр Бардалеев ушёл в отставку. О своём последнем рабочем дне он написал пост на своей странице в «Фейсбук».

"Последний день работы в Правительстве РБ. Участие в видеоконференции «Трудовая миграция и закрепление трудовых кадров в регионах Дальнего Востока». На злобу дня», — отметил уже бывший министр.

О возможном увольнении чиновника со ссылкой на источник в правительстве республики ИА REGNUM сообщало 24 июля. В качестве возможной кандидатуры на его место называют бывшего депутата регионального парламента Вячеслава Ирильдеева.

Напомним, Александр Бардалеев был назначен министром по итогам проведённого конкурса в декабре 2017 года. Ранее он занимал должностьдиректора бурятского филиала ПАО «Росбанк».

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