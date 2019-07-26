Сеул, , 07:24 — REGNUM

Обе ракеты, выпущенные Северной Кореей 25 июля, пролетели около 600 км. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил официальный представитель Минобороны Южной Кореи, ссылаясь на совместную оценку запусков с Соединенными Штатами.

Ким Чен Эн наблюдает за запуском баллистической ракеты Diamond.jp

По словам источника, эти ракеты, вероятно, представляют собой новый тип баллистических ракет малой дальности, с характеристиками, аналогичными свойствам российской ракеты SS-26 «Искандер».

Ранее южнокорейские военные заявляли, что первая ракета пролетела 430 км, а вторая — 690 км, прежде чем упасть в море у восточного побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля вооруженные силы Северной Кореи запустили две баллистические ракеты, что вызвало резкое недовольство Японии и Южной Кореи.

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