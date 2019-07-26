Сеул, 26 июля 2019, 07:24 — REGNUM

Обе ракеты, выпущенные Северной Кореей 25 июля, пролетели около 600 км. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил официальный представитель Минобороны Южной Кореи, ссылаясь на совместную оценку запусков с Соединенными Штатами.

Ким Чен Эн наблюдает за запуском баллистической ракеты
Ким Чен Эн наблюдает за запуском баллистической ракеты
Diamond.jp

По словам источника, эти ракеты, вероятно, представляют собой новый тип баллистических ракет малой дальности, с характеристиками, аналогичными свойствам российской ракеты SS-26 «Искандер».

Ранее южнокорейские военные заявляли, что первая ракета пролетела 430 км, а вторая — 690 км, прежде чем упасть в море у восточного побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля вооруженные силы Северной Кореи запустили две баллистические ракеты, что вызвало резкое недовольство Японии и Южной Кореи.

Читайте также: США призывают КНДР «не продолжать провокации»