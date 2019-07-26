Асбест, Свердловская область, 26 июля 2019, 06:47 — REGNUM
В Свердловской области не состоялось заседание городской думы Асбеста. Причиной срыва стало предложение ряда депутатов отстранить спикера представительного органа города Андрея Самарина.
Как сообщало ИА REGNUM, политический конфликт в городской думе Асбеста развивается с начала 2019 года. Тогда в январе и феврале было сорвано несколько заседаний представительного органа из-за того, что не удавалось собрать кворум. Камнем претконовения стал вопрос о лишении мандата депутата Натальи Крыловой и спикера Андрея Самарина за нарушение антикоррупционного законодательства по представлению прокуратуры.
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В ситуацию пришлось вмешаться правительству Свердловской области. Для урегулирования конфликта в Асбест прибыл вице-губернатор Сергей Бидонько. На какой-то период даже возникла угроза роспуска думы.
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Однако в итоге сторонам удалось договориться и в марте прошло долгожданное заседание городской думы Асбеста, на котором депутаты рассмотрели поправки в муниципальный бюджет.
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