Асбест, Свердловская область, , 06:47 — REGNUM

В Свердловской области не состоялось заседание городской думы Асбеста. Причиной срыва стало предложение ряда депутатов отстранить спикера представительного органа города Андрея Самарина.

«Вопреки договоренности с областными властями коалиция единороссов попыталась сменить председателя Думы коммуниста Андрея Самарина», — сообщила на своей странице в Facebook депутат от КПРФ Наталья Крылова.

«Ситуация это нехорошая, потому что взрыв договоренностей может приостановить развитие города, усилить конфликты. В город пошли инвестиций. Составлена дорожная карта на 700 млн руб. Только-только начали работать и тут такое», — добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, политический конфликт в городской думе Асбеста развивается с начала 2019 года. Тогда в январе и феврале было сорвано несколько заседаний представительного органа из-за того, что не удавалось собрать кворум. Камнем претконовения стал вопрос о лишении мандата депутата Натальи Крыловой и спикера Андрея Самарина за нарушение антикоррупционного законодательства по представлению прокуратуры.

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В ситуацию пришлось вмешаться правительству Свердловской области. Для урегулирования конфликта в Асбест прибыл вице-губернатор Сергей Бидонько. На какой-то период даже возникла угроза роспуска думы.

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Однако в итоге сторонам удалось договориться и в марте прошло долгожданное заседание городской думы Асбеста, на котором депутаты рассмотрели поправки в муниципальный бюджет.

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