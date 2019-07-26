Пхеньян, , 05:21 — REGNUM

Ракеты, которые были запущены из Северной Кореи 25 июля, являются улучшенной версией баллистической ракеты малой дальности KN-23, сообщает Kyodo.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это улучшенная версия ракет, которые северокорейские военные испытывали в мае. В пользу этой версии говорят анализ фотографий ракет, опубликованных северокорейским официальным СМИ.

Напомним, рано утром 25 июля из Северной Кореи были запущены две ракеты. Комментируя это событие, присутствующий на нём лидер Северной Кореи назвал его предупреждением активизировавшейся в военном отношении Южной Корее.

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