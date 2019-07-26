Нью-Йорк, США, , 04:45 — REGNUM

Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.

Карта разделённого Кипра (cc) QuartierLatin1968

Согласно резолюции, мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) продлевается до 31 января 2020 года. Также в документе Совбез ООН призывает жителей Кипра и Северного Кипра воздержаться от действий или заявлений, способных подорвать процесс мирного урегулирования на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встреча лидеров Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и Северного Кипра Мустафы Акынджи состоится 9 августа 2019 года в неофициальной обстановке. Главным вопросом для обсуждения станет ситуация, сложившаяся вокруг месторождений на континентальном шельфе.

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