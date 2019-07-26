Пхеньян, , 02:48 — REGNUM

Предупреждением Южной Корее назвал последний запуск ракет глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Уточняется, что Ким Чен Ын назвал пуски ракет «предупреждением южнокорейским милитаристам» из-за их военных учений и развертывания передовое вооружения на территории Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 24 июля осуществила пуски двух ракет. Они преодолели расстояние порядка 430 км.

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