Вашингтон, , 02:46 — REGNUM

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел переговоры с новым главой МИД Великобритании Домиником Раабом и обсудил ситуацию вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Госдепа США.

«Госсекретарь Помпео сегодня провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить ключевые глобальные вопросы, в том числе и противодействие попыткам Ирана расширить ядерную программу», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что стороны обсудили вопросы укрепления НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля новый министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности начать переговоры с Ираном без предварительных условий. По его словам, Вашингтон готов договариваться с Тегераном о переговорном процессе в любом месте и в любое время.

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