Киев, , 01:42 — REGNUM

К военному ответу со стороны России стоит приготовиться украинским властям после задержания СБУ российского танкера Nika Spirit, заявил бывший замглавы СБУ, генерал Александр Скипальский, сообщает «Обозреватель».

Комментируя задержание танкера, Скипальский сказал, что теперь Киеву стоит ожидать «сугубо военного ответа». И вообще «дать отпор» украинская сторона, заявляет Скипальский, должна быть готова всегда.

Напомним, СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, якобы причастный к так называемому инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, который в действительности был провокацией украинских спецслужб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в итоге членов экипажа танкера отпустили, вечером 25 июля они прибыли в аэропорт Кишинёва, чтобы лететь в Москву.

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