Рамалла , , 01:17 — REGNUM

О приостановке действия всех договорённости с Израилем заявил Махмуд Аббас, председатель Палестинской национальной администрации, пишет «Аш-Шарк аль-Аусат».

«Мы протягиваем наши руки миру, но мы не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты», — заявил Аббас.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился с приходом к власти в США президента Дональда Трампа, признавшего за спорной территорией Иерусалимом статус израильской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля израильская полиция арестовала 16 палестинцев на территориях Западного берега Иордана по обвинению в террористической деятельности.

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