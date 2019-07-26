Вашингтон, , 01:08 — REGNUM

Обвинения России во вмешательстве в электоральные процессы 2014 — 2017 гг. прозвучали из стен американского Сената, сообщается в отчёте по итогам расследования Сената на сайте комитета по разведке.

Отметим, что комитет провёл своё расследование, не удовлетворивших расследованием спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера. Оказалось, что Россия, по версии Сената, вмешивалась в минувшие американские выборы.

При этом никаких доказательств представлено не было и «мотив» Москвы также чётко обозначить не удалось. Предположительно, российская сторона «искала уязвимости в системах голосования для дальнейшего использования».

Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента. При этом утверждается, что Москва якобы пыталась вмешаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпрокурор США запутался в показаниях против Трампа