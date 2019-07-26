Москва, , 00:53 — REGNUM

Задержанием закончилась акция с участием незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Соболь, которая не захотела добровольно выйти из здания, поскольку её не зарегистрировали в качестве кандидата, пришлось вынести вместе с диваном. После этого её задержали.

Напомним, Соболь, которую в Мосгоризбиркоме отказались регистрировать в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, отказалась покидать здание. Она потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

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