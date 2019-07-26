Кишинёв, , 00:44 — REGNUM

Молдавский суд 25 июля удовлетворил ходатайство прокуроров о заочном аресте депутата Илана Шора, осужденного судом первой инстанции по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Как сообщает издание NewsMaker.md, Шора также объявили в розыск.

Илана Шора в 2017 году приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Шор и его адвокаты обжаловали приговор в Апелляционной палате. До вынесения окончательного приговора суд первой инстанции отпустил Шора на свободу под судебный контроль. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.

14 июля 2019 года Шор покинул Молдавию вместе с правившим страной и «крышевавшим» его олигархом Владимиром Плахотнюком. Сейчас Шор предположительно находится в Израиле, гражданством которого он обладает. Он является мужем российской певицы Жасмин.