Вашингтон, , 23:59 — REGNUM

Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары. Об этом 25 июля сообщает издание Defense One.

«Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции… Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле», — рассказал сенатор Грэм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция, несмотря на жесткое давление со стороны США, всё-таки купила у России ЗРК С-400 и объявила о том, что комплексы будут развернуты к началу 2020 года.

В США и военном блоке НАТО считают, что эти комплексы позволят русским следить за оборонными системами альянса и особенно за новейшими американскими истребителями-бомбардировщиками F-35.

Вашингтон объявил о намерении ввести санкции против Анкары и не предоставлять турецкой стороне новейшие F-35.