Абуджа, , 23:49 — REGNUM

Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила в плен шестерых сотрудников гуманитарной организации Action Against Hunger в Нигерии, 25 июля передает агентство Reuters.

Работники организации, оказывающей продовольственную помощь по всему миру, были захвачены террористами вблизи города Дамасак на северо-востоке Нигерии на прошлой неделе.

Террористы уже опубликовали видео, на котором пятеро мужчин и одна женщина, захваченные в заложники, просят правительство Нигерии предпринять меры по их освобождению — вероятнее всего, террористы надеются получить выкуп.

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