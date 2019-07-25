Вашингтон, , 23:35 — REGNUM

Министерство обороны США опубликовало стенограмму встречи нового министра обороны США Марка Эспера с журналистами 24 июля 2019 года. Данное мероприятие прошло в первый день работы Марка Эспера в этой должности.

В качестве своего главного приоритета на данном этапе Эспер определил операцию «Страж», которая предполагает усилия Центрального командования ВС США «по содействию морской стабильности, обеспечению безопасного прохода и деэскалации напряженности в международных водах по всему Персидскому заливу, Ормузскому проливу, Баб-эль-Мандебскому проливу и Оманскому заливу».

Основной целью операции новый министр назвал «деэскалацию путем сдерживания эскалации — любой ненужной провокации, которая приводит к ненужному конфликту». В отношении Ирана Марк Эспер сказал: «Мое мнение таково … мы хотели бы, чтобы иранцы не захватили или не остановили судно по любой произвольной причине». Он также заявил о готовности вернуться к переговорам с Ираном без предварительных условий.

Эспер планирует встретиться с руководством Центрального командования ВС США и его морского компонента, чтобы более подробно поговорить о том, как будет работать операция «Страж». Он подчеркнул, что приоритетами операции в равной степени являются деэскалация конфликта и обеспечение безопасного и свободного судоходства для американских кораблей в регионе.