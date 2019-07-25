Донецк, , 23:25 — REGNUM

В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.

По информации ведомства, эти паспорта были выданы по недавно вступившей в силу упрощённой системе.

Кроме того, на сегодняшний день сотрудниками МВД ДНР принято 21 979 заявлений на получение паспортов РФ.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом режиме получения российского гражданства жителями всех районов Донбасса.

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