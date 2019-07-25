Вашингтон, 25 июля 2019, 23:20 — REGNUM
Сенат конгресса США утвердил генерала Марка Милли председателем объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США. Голосование по кандидатуре Милли прошло сегодня, 25 июля.
Генерал Милли сменяет на посту председателя объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерала Джозефа Данфорда.
Про Милли известно, что с 2015 года он возглавляет штаб сухопутных сил США. Генерал является выпускником Принстона и более 35 лет прослужил в вооружённых силах.
На пост председателя объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Милли выдвинул президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё в декабре 2018 года.