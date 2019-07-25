Дамаск, , 23:05 — REGNUM

Российские ВКС 24 июля 2019 года нанесли авиаудары по нескольким районам, находящимся под контролем боевиков. Речь идет об объектах террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Под удары попали и базы группировки в их опорном пункте городе Хан-Шейхун. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник в Сирийской арабской армии.

Российская авиация неоднократно наносила удары по базам «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и маршруту снабжения группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Хан-Шейхуна в Кафр-Зиту и Аль-Латамину. Эти авиаудары привели к тяжелым потерям джихадистов.

Военный источник издания сообщил, что общее число погибших боевиков в июле 2019 года уже превысило их общие потери за май и июнь. Речь идет о 300 убитых исламистах. Большая часть из них была уничтожена ударами российских ВКС.

В мае 2019 года боевики собрали пресс-конференцию в Идлибе для сочувствующих им журналистов. В ходе этого мероприятия в качестве главной причины своих неудач джихадисты назвали действия авиации и артиллерии. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. Очевидно, что основная роль в данном случае за авиацией ВКС РФ.

Кстати, именно из-за этого боевики активизировали свои попытки нанести удары по российской авиабазе Хмеймим. При этом они использовали не только дроны, но и реактивные системы залпового огня. Однако исламисты не смогли достигнуть никаких результатов, российская ПВО отразила все нападения на авиабазу.