Хмеймим, Сирия, , 22:40 — REGNUM

За прошедшие сутки в Сирии были обстреляны боевиками город Алеппо и несколько населённых пунктов в провинции Хама, сообщил 25 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Цитадель Алеппо (cc) reibai

В частности, под обстрел незаконных вооружённых формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, попали квартал Сейдула и поселения Скальбия и Дар-Хардата, расположенные в провинции Хама.

«За прошедшие сутки боевики открывали огонь по населённым пунктам Скальбия, Дар-Хардата провинции Хама, а также по кварталу Сейдула города Алеппо», — сказал Алексей Бакин.

Начальник ЦПВС подчеркнул, что такие действия боевиков являются грубыми нарушениями режима прекращения боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция начнёт новую операцию в Сирии, если США не пойдут на договор