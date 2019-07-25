Москва, , 22:22 — REGNUM

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение о дополнительном сокращении бюрократической нагрузки на учителей. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член Президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Алена Аршинова по итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы «Единой России».

«Учителям доверено государством помогать родителям образовывать и воспитывать детей. Для заполнения бумажек есть администрация, есть учредитель. Нами было подано предложение, чтобы все запросы напрямую отправлялись учредителю. Такая инициатива была поддержана. Она требует дополнительной доработки, но я думаю, что это позволит несколько снизить бюрократическую нагрузку в том числе и на администрацию школ», — сказала она.

Член президиума Генсовета партии рассказала, что на заседании Комиссии поднимался дополнительно вопрос оплаты труда учителей в период аттестации.

«Единая Россия» в прошлом году провела огромную работу по вопросу обеспечения выплатами учителей за любую форму государственной итоговой аттестации. С 1 января 2019 года данный закон действует. Нами была проведена большая работа, чтобы посмотреть, какие средства заложены в региональных бюджетах на эту норму. Что мы обнаружили? Что в ряде регионов вообще не было заложено средств, но после того, как мы указывали на это, необходимая строчка в бюджете появлялась. Мы предложили, чтобы была введена единая формула выплаты учителям, чтобы это было максимально прозрачно и понятно», — констатировала Алена Аршинова и пояснила, что сейчас совместно с Министерством просвещения ведется работа по выработке единых решений.

Также, по ее словам, многие родители, будущие студенты были возмущены невозможностью востребования образовательных кредитов.

«Мы подняли вопрос о том, чтобы образовательные кредиты были доступными. Соответствующее соглашение между «Сбербанком» и Министерством образования и науки России также будет подписано», — заключила она.

Как ранее сообщало ИА РЕ, В Москве прошло очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России». В ходе заседания обсуждались вопросы реализации программы в социальной сфере, культуре, здравоохранении.

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