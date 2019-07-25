Донецк, , 22:22 — REGNUM

Дальний беспилотный разведывательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk не менее четырёх часов летал возле линии разграничения сторон в Донбассе, сообщают 25 июля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Воздушный шпион совершал полёт, находясь в небе над контролируемой украинскими карателями территорией.

При этом американский дрон несколько раз приближался на расстояние до 37 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей Российской Федерации.

Напомним, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно курсируют у границ России в Прибалтике и на Чёрном море.

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