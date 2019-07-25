Москва, , 22:19 — REGNUM

В министерстве обороны радикально меняется система ремонта техники, вышедшей из строя. Эта задача будет возложена на специальные подразделения — ремонтно-эвакуационные полки, их формированием военное ведомство как раз и занимается. В основу их комплектования положен модульный принцип. Оснащение необходимым оборудованием будет производиться в соответствии с задачей. Об этом пишет газета «Известия».

В 2018 году на Урале, в Центральном военном округе, появился такой первый ремонтно-восстановительный полк. Идет создание и второго полка, он будет располагаться в сибирском городе Юрга. В соответствии с планом подобные части будут созданы во всех военных округах.

По штату в ремонтно-восстановительном полку будет два батальона. Один из них будет ремонтно-восстановительным, а второй — эвакуационным. В эвакуационном батальоне будут тягачи-эвакуаторы с колесной формулой 8×8. В ремонтном батальоне будут несколько многофункциональных высокомобильных ремонтных мастерских. Изготовление мастерских будет делаться по модульному принципу. На состав комплекта будет влиять вид техники, подлежащей ремонту. Под вид техники будут подбираться станки, запчасти и расходные материалы.

Мастерские должны быть способны самостоятельно отремонтировать любую технику: армейские джипы, танки Т-72Б3, машины стратосферной связи, разведывательные химические машины и другую технику. Для подготовки техники к эвакуации потребуется 10−12 минут даже в условиях полного бездорожья.

В боевых условиях за боевыми порядками будут действовать смешанные ремонтно-эвакуационные группы, которые будут автономны. Они будут ремонтировать поврежденную военную технику прямо у линии фронта. В случае невозможности ремонта данная техника будет эвакуирована в ремонтно-восстановительные центры, находящиеся в тылу.

Создаваемая ныне система похожа на систему, которая была в вооруженных силах РФ ранее, до 2003 года. Тогда в войсках по штату были ремонтно-восстановительные базы, бригады, батальоны и роты.