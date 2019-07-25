Киев, , 22:11 — REGNUM

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту нападения на экс-президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Как уточняется, уголовное производство открыто по части 2 статьи 296 УК Украины «Хулиганство», которая предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.

В настоящее время полицией предпринимаются меры по установлению всех участников инцидента и их местонахождения, говорится в сообщении.

Напомним, днём 25 июля после допроса Петра Порошенко в Государственном бюро расследований неизвестные лица заблокировали автомобиль экс-президента и вступили в столкновение с его охраной, применив при том газовые баллончики. Сам Порошенко в результате инцидента не пострадал.

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