Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал США и КНДР как можно скорее возобновить переговоры о денуклеаризации, 25 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению ООН, Гуттериш рассматривает последнюю встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пханмунджоме как «обнадеживающее событие» и «надеется на прогресс» рабочих переговоров между Северной Кореей и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля Северная Корея запустила в море две баллистические ракеты. Запуск ракет вызвал резкую реакцию Южной Кореи и Японии.

Читайте также: Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности