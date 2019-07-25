Москва, , 21:37 — REGNUM

Моряки, которые находились на задержанном СБУ российском танкере Nеyma, сейчас находятся в Молдавии, написала 25 июля российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Instagram.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер Nеyma в порту Измаил. На танкере находились десять моряков.

Украинские власти задержали российский танкер, аргументировав это тем, что он причастен к провокации 25 ноября 2018 года (так называемый инцидент в Керченском проливе).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, моряков отпустили. Экипаж танкера покинул территорию Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В СБУ прокомментировали освобождение экипажа российского танкера