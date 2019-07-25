Тамбов, , 21:34 — REGNUM

В ходе общения с представителями журналистского сообщества в рамках своего визита в Тамбовскую область Вячеслав Володин отметил заслуги губернатора Александра Никитина в устойчивом развитии региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В разговоре приняли участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Журналистов интересовали законотворческие инициативы спикера, в том числе повышение качества контроля над исполнением законов, установление пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении производства плодово-ягодной продукции. Разговор шёл о тарифах на ЖКХ, поддержке семей с детьми, новых жилищных программах, благоустройстве и многих других направлениях.

«Тамбовская область — регион устойчивого развития. Это большая заслуга губернатора Александра Никитина», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Тамбовский губернатор поблагодарил председателя Госдумы РФ за визит в регион, за важные законодательные инициативы, за поддержку тамбовских проектов, в том числе по благоустройству Олимпийского парка.