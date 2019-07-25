Москва, , 20:58 — REGNUM

Уровень одобрения положения дел в России обновил максимальное значение с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные социологических исследования, опубликованные «Левада-Центром».

Опрос проводился специалистами аналитического центра 18 — 24 июля 2019 года в 50 субъектах РФ. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?» Выяснилось, что 50% граждан уверены в правильности направления, по которому идут дела в России. Это максимальное значение за год: в июне так отвечали 48%, в мае и апреле — по 49%, в марте — 48%, в феврале — 45%, а в январе — только 42%. Последний раз, когда уровень одобрения положения дел в стране превышал 50%, был зафиксирован «Левада-Центром» в мае 2018 года. Тогда 56% опрошенных заявили, что страна движется в правильном направлении.

В июле 2019 года 9% опрошенных затруднились оценить правильность пути, по которому идёт Россия, а 41% заявил, что страна движется по неправильному пути. Для сравнения — в феврале о неправильном пути России заявляли 46%, в марте — 44%, в апреле — 43%.

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина в июле 2019 года закрепился на максимальном с сентября 2018 года значении в 68%.

При этом уровень одобрения гражданами страны положения дел в России заметно выше аналогичного уровня в Соединённых Штатах Америки. Так, по данным опроса, проведённого в январе 2019 года агентством Associated Press и Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго, около 70% респондентов считали, что страна идет по неправильному пути, — сообщает ТАСС.