Москва, , 20:47 — REGNUM

В Москве прошло очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой Росии».

Дмитрий Медведев провёл заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» Government.ru

В ходе заседания председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что за два года в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в 56 регионах России были открыты горячие линии по вопросам онкологии. Они работают как первичные консультативные центры, позволяя выявить заболевания на ранней стадии. Зарегистрированные обращения людей и оценка ими качества оказания помощи по вопросам онкозаболеваний будут направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения РФ и главным онкологам России академикам Ивану Стилиди, Андрею Каприну, чтобы определить проблемные моменты в данной сфере и оперативно устранить их. Остальные 29 регионов откроют их в ближайшее время.

Дмитрий Морозов подчеркнул, что, направляя итоги мониторинга, руководители программы хотели довести до главных онкологов и Минздрава мнение людей о качестве получаемой первичной и консультационной помощи по вопросам онкозаболеваний.

«Ведь не всегда данные, полученные в ходе самостоятельных исследований, совпадают с отчетами исполнительной власти», — сказал Дмитрий Морозов.

Чаще всего на горячие линии поступали вопросы по лекарственному обеспечению.

«Также люди обращались по вопросам обезболивания, госпитализации, ожидания приема, эффективности лечения, в некоторых субъектах граждан интересовали общие вопросы организации системы здравоохранения в стране. Всего на горячие линии поступило 7 979 звонков», — отметил Дмитрий Морозов.

По словам депутата, работа горячих линий крайне необходима.

«Это позволяет каждому человеку получить квалифицированную консультацию врача и как можно раньше выявить заболевание. Есть территории, где добраться до онкоцентра достаточно сложно, и горячие линии работают как первичная консультация. У бабушки что-то заболело, ей в фельдшерско-акушерском пункте сказали, что это простуда, она переживает, что рак. Обратившись к специалистам горячей линии, это врачи-общественники, женщина получит профессиональные рекомендации. У нас развиваются онкоцентры, устанавливается оборудование, но мы не раз уже говорили, что в онкологии главнейшая задача — врачи первичного звена», — добавил координатор партийного проекта.

Кроме того, по словам Дмитрия Морозова, в рамках реализации предвыборной программы «Единой России» будут модернизированы 4 тысячи детских поликлиник. К 2020 году они будут дооснащены необходимым оборудованием.

«Детское здравоохранение выделено в отдельный федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В его рамках будет модернизировано 4 тысячи детских поликлиник, а к концу 2020 года они будут дооснащены необходимым медицинским оборудованием», — рассказал Морозов.

Помимо этого, отметил он, к 2021 году детские поликлиники перейдут на бережливый принцип работы. «На период 2020—2021 годов предусмотрено финансирование строительства или реконструкции 40 детских больниц», — рассказал депутат.

Дмитрий Морозов также отметил, что важно создать межрегиональные Центры специализированной медпомощи детям — это позволит лечить их на самом высоком уровне.

«Создание межрегиональных Центров специализированной медпомощи позволит сконцентрировать ресурсы и кадры и в условиях огромных размеров нашей страны обеспечить медпомощь должного уровня ребенку вне зависимости от его места проживания», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что разработан законопроект по «школьной медицине» и о профилактике йодного дефицита.

«Йод — это главное, что определяет развитие мозга и его интеллекта. Нам необходимо вернуть государственную йодную профилактику», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения. Немаловажную роль играет в реализации проекта создание системного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека.