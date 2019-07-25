Москва, 25 июля 2019, 20:47 — REGNUM

В Москве прошло очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой Росии».

Дмитрий Медведев провёл заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев провёл заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия»
Government.ru

В ходе заседания председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что за два года в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в 56 регионах России были открыты горячие линии по вопросам онкологии. Они работают как первичные консультативные центры, позволяя выявить заболевания на ранней стадии. Зарегистрированные обращения людей и оценка ими качества оказания помощи по вопросам онкозаболеваний будут направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения РФ и главным онкологам России академикам Ивану Стилиди, Андрею Каприну, чтобы определить проблемные моменты в данной сфере и оперативно устранить их. Остальные 29 регионов откроют их в ближайшее время.

Дмитрий Морозов подчеркнул, что, направляя итоги мониторинга, руководители программы хотели довести до главных онкологов и Минздрава мнение людей о качестве получаемой первичной и консультационной помощи по вопросам онкозаболеваний.

«Ведь не всегда данные, полученные в ходе самостоятельных исследований, совпадают с отчетами исполнительной власти», — сказал Дмитрий Морозов.

Чаще всего на горячие линии поступали вопросы по лекарственному обеспечению.

«Также люди обращались по вопросам обезболивания, госпитализации, ожидания приема, эффективности лечения, в некоторых субъектах граждан интересовали общие вопросы организации системы здравоохранения в стране. Всего на горячие линии поступило 7 979 звонков», — отметил Дмитрий Морозов.

По словам депутата, работа горячих линий крайне необходима.

«Это позволяет каждому человеку получить квалифицированную консультацию врача и как можно раньше выявить заболевание. Есть территории, где добраться до онкоцентра достаточно сложно, и горячие линии работают как первичная консультация. У бабушки что-то заболело, ей в фельдшерско-акушерском пункте сказали, что это простуда, она переживает, что рак. Обратившись к специалистам горячей линии, это врачи-общественники, женщина получит профессиональные рекомендации. У нас развиваются онкоцентры, устанавливается оборудование, но мы не раз уже говорили, что в онкологии главнейшая задача — врачи первичного звена», — добавил координатор партийного проекта.

Кроме того, по словам Дмитрия Морозова, в рамках реализации предвыборной программы «Единой России» будут модернизированы 4 тысячи детских поликлиник. К 2020 году они будут дооснащены необходимым оборудованием.

«Детское здравоохранение выделено в отдельный федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В его рамках будет модернизировано 4 тысячи детских поликлиник, а к концу 2020 года они будут дооснащены необходимым медицинским оборудованием», — рассказал Морозов.

Помимо этого, отметил он, к 2021 году детские поликлиники перейдут на бережливый принцип работы. «На период 2020—2021 годов предусмотрено финансирование строительства или реконструкции 40 детских больниц», — рассказал депутат.

Дмитрий Морозов также отметил, что важно создать межрегиональные Центры специализированной медпомощи детям — это позволит лечить их на самом высоком уровне.

«Создание межрегиональных Центров специализированной медпомощи позволит сконцентрировать ресурсы и кадры и в условиях огромных размеров нашей страны обеспечить медпомощь должного уровня ребенку вне зависимости от его места проживания», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что разработан законопроект по «школьной медицине» и о профилактике йодного дефицита.

«Йод — это главное, что определяет развитие мозга и его интеллекта. Нам необходимо вернуть государственную йодную профилактику», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения. Немаловажную роль играет в реализации проекта создание системного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека.