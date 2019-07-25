Вашингтон, , 20:43 — REGNUM

Пресс-служба Белого дома подтвердила информацию о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в распространённом пресс-релизе, в ходе беседы стороны «обсудили пути укрепления отношений между США и Украиной, в том числе энергетическое и экономическое сотрудничество».

«Оба лидера также отметили, что с нетерпением ждут возможности встретиться», — сообщают в Белом доме.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба президента Украины сообщила, что Трамп в телефонном разговоре поздравил Зеленского с «успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов» и уверенной победой на них партии «Слуга Народа».

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа за «лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию». Сообщалось, что президенты договорились «предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США».

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